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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Kurum: '(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi'

KOCAELİ - Kurum: '(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi'

KOCAELİ - Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli 'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi" - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasıKOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sekapark mevkisinden İzmit Körfezi'nin oksijen seviyesini artırmak amacıyla hazırlanan cihazın denize bırakılmasının ardından açıklamalarda bulundu. (2)Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi.Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Yaptığımız denetimlerle Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli 'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi."

Oksijen Seviyesi Bild Müsilaj Oksijen Irak 

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