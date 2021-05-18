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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Kızının birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren zanlı tutuklandı

KOCAELİ - Kızının birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren zanlı tutuklandı

- Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli 'de kızının birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren zanlı tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde kızının dini nikahlı birlikte yaşadığı kişinin babasını öldüren şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün gözaltına alınan Yaşar L'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.Bu arada, zanlının oğlu M.G'nin kadınla dini nikahlı yaşadığı öğrenildi.Murat Geçer (45), oğluyla yaşayan kadının evi terk etmesi üzerine, dün oğlu M.G. (25) ile Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde oturan kadının babası Yaşar L'nin evine gitmişti.Çıkan tartışma üzerine Yaşar L. tarafından göğsünden bıçaklanan Geçer, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.Zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Polis Hastane Avcılık Polis Ekipleri Trol 

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