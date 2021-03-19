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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Kartepe'de yamaç paraşütünün düşmesi pilotun aksiyon kamerasına yansıdı

KOCAELİ - Kartepe'de yamaç paraşütünün düşmesi pilotun aksiyon kamerasına yansıdı

- Yamaç paraşütünün düşme anı - Yamaç paraşütü pilotunun düşmesi - Ağacın dallarında asılı kalan pilotun kurtarılması - Yamaç paraşütü pilotunun indirilmesiKartepe'de yamaç paraşütünün düşmesi pilotun aksiyon kamerasınca kaydedildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Kartepe ilçesinde yamaç paraşütüyle tekli atlayışının ardından ağaçta asılı kalan kişi, jandarma ekibince kurtarıldı.İsmi öğrenilemeyen bir kişi, Kartepe Kayak Merkezi Geyik Alanı Zirvesi'ndeki pistten yamaç paraşütüyle tekli uçuş yaptı.Kalkışın ardından rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybeden pilot, üzerine düştüğü ağacın dallarında asılı kaldı.Kayak pistlerini kontrol için devriye gezen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timince pilot ağaçta fark edildi.Ekiplerin ağaçtan ip yardımıyla 15 metre yükseklikten indirdiği pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.Öte yandan kaza anı pilotun aksiyon kamerasına yansındı. Görüntülerde pilotun koşarak yükselmesi ve ardından ağacın üzerine düşmesi yer alıyor.

Jandarma Yamaç Paraşütü Kamera Trol 

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