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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - 'Kardankadın'ın çalınma anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ - 'Kardankadın'ın çalınma anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ - "Kardankadın"ın çalınma anı güvenlik kamerasında - Yoldan geçen kişilerin iş yerinin önündeki kardan kadını götürme anıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde bir dil okulunun önündeki "kardan kadın"ın çalınması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Yenişehir Mahallesi Konak Sokak'ta faaliyet gösteren bir dil okulunun çalışanları, 3 gün önce iş yerinin önünde yaptıkları kardan kadının yerinde olmadığını fark etti.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen yetkililer, kardan kadının iş yerinin önünden bazı kişiler tarafından alındığını görünce şaşkınlık yaşadı.Kayıtlarda, iş yerinin önünden geçen 4 kişilik bir grubun içerisindeki 2 kişinin kardan kadını alıp götürmesi görülüyor.

Kamera Güvenlik Kamerası Şili 

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