KOCAELİ - Kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
- Demir boru içerisine sıkışan kedi - Betona gömülü demir borunun kompresör yardımıyla ortaya çıkartılması - Demir borunun kesilmesi - Bir itfaiye erinin, testereden çıkan alevlerden korumak için montunu kediye siper etmesi - İtfaiye erinin kediyi severek sakinleştirmesi - Sıcaktan bunalan kediye su verilmesi - Kesilen demir boru - Kedinin borudan çıkartılması - Bir görgü tanığının olayı anlatması Kocaeli 'de kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.Mevlana Mahallesi 839/3 Sokak'ta bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, etrafındaki betonu kırdıkları boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.Kedi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.
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