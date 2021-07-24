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KOCAELİ - Kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

- Demir boru içerisine sıkışan kedi - Betona gömülü demir borunun kompresör yardımıyla ortaya çıkartılması - Demir borunun kesilmesi - Bir itfaiye erinin, testereden çıkan alevlerden korumak için montunu kediye siper etmesi - İtfaiye erinin kediyi severek sakinleştirmesi - Sıcaktan bunalan kediye su verilmesi - Kesilen demir boru - Kedinin borudan çıkartılması - Bir görgü tanığının olayı anlatması Kocaeli 'de kafası demir boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde kafası demir boruya sıkışan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.Mevlana Mahallesi 839/3 Sokak'ta bir kedinin kafasının demir boruya sıkıştığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, etrafındaki betonu kırdıkları boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.Kedi, tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine götürüldü.

Görgü Tanığı Su Bild İtfaiye Eri 

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