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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi

KOCAELİ - Kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi

- Ele geçirilen midyelerin denize bırakılmasıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Dilovası ilçesi açıklarında tekneye yapılan operasyonda kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, teknede yaptığı aramada, kaçak avlanmış 150 çuval midye bulunduğunu belirledi.Canlı olduğu tespit edilen midyeler denize bırakıldı.El konulan teknede bulunan M.S, Y.Ö. ve Y.T'ye Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari işlem yapıldı.

Kaçak Irak 

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