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11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor

- Karamürsel sahilinde etkili olan müsilaj - Müsilajı temizleme çalışmasıİzmit Körfezi'nde müsilaj temizleme çalışmaları sürüyorKOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde su yüzeyinde müsilaj (deniz salyası) toplama çalışmalarını sürdürüyor.Marmara Denizi kıyılarını kaplayan "müsilaj" Kocaeli sahillerinde görülmeye devam ediyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği çerçevesinde kentin birçok noktasında çalışma yürütülüyor.İzmit Körfezi'nin birçok noktasında etkisini sürdüren müsilaj tabakaları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin desteğiyle toplanıyor.Derince açıklarındaki çalışmalarda, tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanan müsilaj vidanjörle çekiliyor.Belediye ekiplerince günlük toplanan yaklaşık 2,5 ton müsilaj, kentteki arıtma tesislerinde bertaraf ediliyor.Öte yandan, Karamürsel sahilinde de müsilaj tabakası oluştuğu görüldü.

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