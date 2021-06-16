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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyor

- İzmit Körfezi - Müsilaj (deniz salyası) temizlik çalışmalarıİzmit Körfezi'nde müsilaj etkisini sürdürüyorKOCAELİ (AA) - Marmara Denizi kıyılarında görülen müsilaj (deniz salyası), İzmit Körfezi'nde etkisini devam ettiriyor.Bölgede etkili olan rüzgarla yön değiştiren müsilaj, bazı bölgelerde de yağışın da etkisiyle dağınık halde bulunuyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında başlattığı temizlik seferberliği kapsamında kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor.Kıyıların bazı kısımlarında toplu halde bulunan müsilaj, tekne, deniz süpürgeleri ve dalgıçların desteğiyle toplanarak, bertaraf için kentteki arıtma tesisine götürülüyor.

Arıtma Tesisi 

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