Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

KOCAELİ - İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti

- Gruba uyarıda bulunulması - Polisin gruba müdahalesi - Göstericilerin gözaltına alınması - Gözaltına alınan 99 kişi serbest kaldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi.Birleşik Metal İşçileri Sendikası üyeleri, çalıştıkları fabrikalarda ücretsiz izne çıkarıldıklarını ya da işlerine son verildiğini belirten işçilere destek için Gebze'deki şube binası önünde bir araya geldi. Buradan slogan atarak Ankara'ya yürümek isteyen gruba polis, Kocaeli Valiliği tarafından koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında önceki gün alınan, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 30 gün süreyle yasaklanması kararını hatırlatarak uyarıda bulundu. Grup, uyarılara rağmen dağılmadı. Gruba müdahale eden polis, bazı sendika yöneticilerinin de aralarında olduğu 99 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan göstericiler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. izinsiz gösteri Kocaeli

Koronavirüs İzinsiz Yürüyüş Toplantı İzinsiz Gösteri Avcılık 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement