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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - İtfaiye ekipleri yavru köpeği sıkıştığı su kanalından kurtardı

KOCAELİ - İtfaiye ekipleri yavru köpeği sıkıştığı su kanalından kurtardı

- İtfaiye ekiplerinin su kanalına sıkışan yavru köpeği kurtarma çalışması - Ekiplerin su kanalının geçtiği alanı hilti ile kırması - Ekiplerin yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtarması - Köpeğin annesiyle buluşması Kocaeli 'de itfaiye ekipleri yavru köpeği sıkıştığı su kanalından kurtardıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde annesinin havlamasıyla su kanalında sıkıştığı fark edilen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Karabaş Mahallesi'nde bulunan açık otoparkta bir köpeğin su kanalına doğru havladığını fark eden zabıta ve güvenlik ekipleri, yavru köpeğin kanalda sıkıştığını gördü.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru köpeğin hareket edebilmesi için kanalın bir kısmını kırarak açık alan oluşturdu.İtfaiye tarafından kurtarılan yavru köpek, annesinin yanına bırakıldı.Yavru köpeklerin su kanalına girmemesi için bölgede önlem alındı.

Kanald Yavru Köpek Köpek Su Kanalı Zabıta 

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