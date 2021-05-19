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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ - İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

- İstinat duvarından düşen aracın görüntüsü - Ekiplerin çalışması Kocaeli 'de istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde park ederken istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir sitenin park alanına 41 HP 023 plakalı otomobilini bırakmak isteyen Abdülaziz E. (65), fren yerine gaza bastı.Park alanının önünde 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen araçta sürücü ile yanındaki eşi hafif yaralandı.Yaralılara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bild İstinat Duvarı Irak 

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