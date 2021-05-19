KOCAELİ - İstinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
- İstinat duvarından düşen aracın görüntüsü - Ekiplerin çalışması Kocaeli 'de istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde park ederken istinat duvarından düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye, Şirintepe Mahallesi'ndeki bir sitenin park alanına 41 HP 023 plakalı otomobilini bırakmak isteyen Abdülaziz E. (65), fren yerine gaza bastı.Park alanının önünde 5 metre yükseklikteki istinat duvarından düşen araçta sürücü ile yanındaki eşi hafif yaralandı.Yaralılara, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi.Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
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