Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - İşçilerin kaldığı evde başlayıp kereste fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

KOCAELİ - İşçilerin kaldığı evde başlayıp kereste fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı

- Yangın çıkan evden ve kereste fabrikasından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde işçilerin kaldığı evde başlayan ve kereste fabrikasına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi'ndeki bir kereste fabrikasında çalışan işçilerin kaldığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangının kısa sürede büyümesi üzerine işçiler durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kısa sürede büyüyen yangın, evin yanındaki kereste fabrikasına sıçradı.İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.Evde maddi hasar oluşurken, fabrikanın bir bölümü de kullanılamaz hale geldi.Fabrikada zarar görmeyen bazı makinalar ile ürünler ise iş makinesi yardımıyla güvenli bir bölgeye taşındı.

Fabrika Jandarma İş Makinesi Yangına Müdahale Trol 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement