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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

KOCAELİ - İşçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

- Kaza yapan araçtan görüntüler - Olay yerinden görüntüler Kocaeli 'nde işçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Gebze - Şekerpınar kara yolunda İstanbul yönüne giden Mahmut G'nin kullandığı 41 P 5860 plakalı işçi servisi yapan minibüs, Güzeller OSB mevkisinde devrildi.Yaklaşık 70 metre sürüklenen minibüsteki 5 işçi ile sürücü Mahmut G. yaralandı.Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hastane Sağlık Ekipleri İşçi Servisi 

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