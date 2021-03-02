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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
KOCAELİ - Hırsızlık yaptığı fırına ikinci kez gelen şüphelinin camları kırma anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ - Hırsızlık yaptığı fırına ikinci kez gelen şüphelinin camları kırma anı güvenlik kamerasında

- Fırından detaylar - İş yeri sahibi Muhammet Güler ile röportaj - Hırsızın taşla camı kırarak içeri girdiği anın güvenlik kamerası kayıtları Kocaeli 'de hırsızlık yaptığı fırına ikinci kez gelen şüphelinin camları kırma anı güvenlik kamerasındaKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde hırsızlık yaptığı fırına ikinci kez gelerek camları kıran şüpheli iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Emek Mahallesi Bosna Caddesi'nde Muhammet Güler'e ait fırına gelen şüpheli, çalışanların aşağı katta ekmek pişirmesini fırsat bilerek tatlı malzemesi çaldı.Fırından malzeme çalındığını fark eden çalışanlar, önlem alarak kapıyı kilitledi.Birkaç saat sonra tekrar fırına gelen şüpheli, kapının kilitli olduğunu anlayınca yerden aldığı taşlarla iş yerinin camlarını kırdı.Çalışanların durumu fark edip yukarı çıkması üzerine zanlı olay yerinden hızla uzaklaştı.Şüphelinin hırsızlık ve iş yerinin camlarını kırma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.İş yeri sahibi Güler, yaptığı açıklamada, hırsızlık olayının personelin ekmek pişirdiği sırada gerçekleştiğini anlattı.Daha sonra güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini aktaran Güler, "Şahıs kapıyı nasıl açtı bilmiyoruz ama içeri giriyor. Tatlı malzemelerinden alıp götürüyor. Biz tabi fark edip gereken tedbiri alıyoruz. Kapıyı kilitliyoruz, şahıs ikinci kez geliyor. İçeri giremeyince sinirinden sanırım dışarıdan aldığı taşlarla camımızı kırıyor. İçeriden arkadaşlar koşup gelene kadar kaçıyor. Gereken bilgileri polise verdik. İnşallah bulacaklar." diye konuştu.
İş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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