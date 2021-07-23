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KOCAELİ - Gölcük'te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - Gölcük'te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

KOCAELİ - Gölcük'te çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

- Silahlı kavganın çıktığı mahalle - Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Kocaeli 'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.Yalı Mahallesi'nde U.S. ile M.M.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen olay sırasında U.S, M.M.E'yi bacağından tabancayla vurdu.M.M.E, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.Polis, olay yerinden kaçan şüpheli U.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı Kavga 

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