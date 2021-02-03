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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli geri dönüşüm fabrikasında yangın. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kocaeli geri dönüşüm fabrikasında yangın. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

BÖLGEDEN DETAYLAR

Fabrika Geri Dönüşüm Barla 

-SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

( KOCAELİ - 2) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. Yangın, Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm firmasına ait depolama alanında meydana geldi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. (HFV-
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