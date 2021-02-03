Kocaeli geri dönüşüm fabrikasında yangın. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

- Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasının depolama alanında yangın çıktı. Yangına müdahale ediliyor. Yangın, Gebze ilçesindeki bir geri dönüşüm firmasına ait depolama alanında meydana geldi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. (HFV-
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım