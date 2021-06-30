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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - Gebze'de takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

KOCAELİ - Gebze'de takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı

- Kazanın meydana geldiği kara yolu - Kaza yapan araç - Araçta meydana gelen hasar - Ekiplerin kaza yerindeki çalışması - Polis ekiplerinin kaza bölgesinde güvenliği sağlamasıGebze'de takla atan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.Adem Yavuz Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde, K.K. yönetimindeki 34 DIE 285 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak takla attı.Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkan 4 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.Otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

İlk Müdahale Polis Hastane Gesi Trol 

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