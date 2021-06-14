KOCAELİ - Freni boşalan battaniye yüklü tır, park halindeki araçlara çarptı

- Kaza yapan tır - Tırın çarptığı park halindeki araçlarda meydana gelen hasar Kocaeli 'de freni boşalan battaniye yüklü tır, park halindeki araçlara çarptı - Kazada yaralanan olmazken, park halindeki 3 araçta hasar oluştuKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde freni boşalan battaniye yüklü tır, park halindeki araçlara çarptı.Rıfat A. idaresindeki 34 AY 9290 plakalı battaniye yüklü tır, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi İbni Sina Caddesi'nde rampa aşağı gittiği sırada freninin boşalması üzerine park halindeki araçlara çarparak durabildi.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan olmazken, 54 SB 226 plakalı panelvan, 41 YB 843 plakalı hafif ticari araç ile 55 AAR 393 plakalı kamyonette hasar oluştu.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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