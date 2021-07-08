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KOCAELİ - Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

KOCAELİ - Fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

- Kurbanlık tosunun fosseptik çukurundan kurtarılması (KBB İtfaiyesi) - Kurbanlık sahibi İslam Papoğlu ile röportaj Kocaeli 'de fosseptik çukuruna düşen kurbanlık tosun iş makinesi yardımıyla kurtarıldıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde bir besi çiftliği yakınındaki fosseptik çukuruna düşen tosun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Cuma Mahallesi Uludere Caddesi'ndeki bir besi çiftliğine tırla 23 kurban getirildi.
Çiftlik çalışanları, ahıra yerleştirilen kurbanlıklardan birinin eksik olduğu fark etti.Çevrede arama yapan çalışanlar, kurbanlık tosunu çiftlik yakınındaki bir fosseptik çukurunda buldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Kurbanlık, çukur etrafının iş makinesi yardımıyla kazılarak kurtarıldı.

Besi Çiftliği İş Makinesi İslam 

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