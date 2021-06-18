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18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
KOCAELİ - FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol

KOCAELİ - FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrol

- Kocaeli Adliye binası - Şüphelilerin bulunduğu aracın adliyeye gelmesi - Şüphelilerin araçtan inmesi - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 4 şüpheliye adli kontrolKOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi çalışmaları kapsamında, 16 Haziran'da örgütün "TÜBİTAK'taki yapılanması"na yönelik Kocaeli , İstanbul, Bursa ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 eski çalışanın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Diğer 2 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Adli Kontrol Akalan Avcılık Irak Trol 

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