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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı

KOCAELİ - Evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması - Evinde ölü bulunan Bayzanur Özel F'nin cenaze namazı Kocaeli 'de evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de evinde ölü bulunan kadının kocası tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün İzmit'te Bayzanur Özel F'nin (22) ölümüyle ilgili eşi Ö.F'nin yakalandığı belirtildi.Şüpheli şahsın, gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildiği, ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.Polisi arayan Ö.F'nin Alikahya Mahallesi'ndeki evlerine geldiğinde yaklaşık 3 ay önce evlendiği eşi Bayzanur Özel F'yi ölü olarak bulduğunu söylediği, intihar şüphesi üzerinde durulduğu belirtilmişti.Öte yandan, genç kadının cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından Derince Şehitlik Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze Akalan Cenaze Namazı Genç Kadın 

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