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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
KOCAELİ - Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

KOCAELİ - Düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi - Yakalanan uyuşturucuların görüntüleri Kocaeli 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandıKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Darıca'da bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 1'i Ukrayna uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, preslenmiş vaziyette, 23 paket halinde 11 kilo 900 gram takoz esrar maddesi ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Akalan Pompalı Tüfek 

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