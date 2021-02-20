KOCAELİ - (Drone) Yuvacık Barajı'nda kış güzelliği
- Yuvacık Barajı ile çevresinden drone görüntüleri Kocaeli 'deki Yuvacık Barajı'nda kış güzelliğiKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı ve çevresinde kar yağışıyla güzel manzaralar oluştu. Kocaeli 'nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı'nın çevresi bir süredir bölgede etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.Baraj çevresindeki ağaçların karla kaplanması ve Samanlı Dağları'nın ardından süzülen güneş ışıkları, güzel görüntüler ortaya çıkardı.Bölgede bulunan Şehitler Tepesi'ndeki dev Türk bayrağının beyazlar içinde dalgalanması da vatandaşlara görsel şölen sundu.Öte yandan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi, son yağışlarla yüzde 36'ya ulaştı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım