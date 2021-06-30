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30 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
KOCAELİ - (Drone) Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı (2)

KOCAELİ - (Drone) Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı (2)

- Kazanın olduğu alandaki trafiğin havadan drone ile görüntülenmesiAnadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralıKOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Derince mevkisinde işçileri taşıyan, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 LFN 843 plakalı minibüs ile 69 AD 662 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldıKaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Hastane 

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