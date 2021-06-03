KOCAELİ - Denizkurdu-2021 Tatbikatı

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Denizkurdu - 2021 tatbikatına ilişkin videoANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU - 2021 Tatbikatı’na ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı. MSB'nin mesajında "DENİZKURDU - 2021 Tatbikatı’na katılan Kahramanlarımız, tatbikat kapsamında verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyor." bilgi notu yer aldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım