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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
KOCAELİ - Denizkurdu-2021 Tatbikatı

KOCAELİ - Denizkurdu-2021 Tatbikatı

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan Denizkurdu - 2021 tatbikatına ilişkin videoANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, DENİZKURDU - 2021 Tatbikatı’na ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı. MSB'nin mesajında "DENİZKURDU - 2021 Tatbikatı’na katılan Kahramanlarımız, tatbikat kapsamında verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam ediyor." bilgi notu yer aldı.

Sosyal Medya Tatbikat 

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