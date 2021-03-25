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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli’deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor

Kocaeli’deki kar yağışı, yüksek kesimlerde sürüyor

-Kar yağışından görüntüler

Hava Tahmini Kar Yağışı 

--Karın kapladığı araçlardan görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de 2 gündür etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde devam ediyor. Kocaeli’de kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı soğuk hava tahminin ardından, 2 gün önce başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. 2 gün boyunca ara ara devam eden kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinden itibaren kar yağışı tüm ilçelerin yüksek kesimlerinde devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri etkili olan kar yağışına karşı, yağışın etkili olduğu bölgelerde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
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