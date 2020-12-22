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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’deki fabrika yangını devam ediyor

Kocaeli’deki fabrika yangını devam ediyor

-Alevlerden görüntüler

Fabrika Yangını Polis Fabrika Geri Dönüşüm 

--Ekiplerin müdahalelerinden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesi devam ediyor. Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Akan Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saattir itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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