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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli’deki fabrika yangını 2 buçuk saatte kontrol altına alındı

Kocaeli’deki fabrika yangını 2 buçuk saatte kontrol altına alındı

Alevlerden görüntüler

Fabrika Yangını Fabrika Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yükselen 

-Fabrikadan yükselen dumanlardan görüntüler
-Ekiplerin müdahalelerinden görüntüler
-Olay yerinden görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )- Fabrikada itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir silah ve mühimmat fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 buçuk saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrikada itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Olay, saat 19.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesi Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan silah ve mühimmat fabrikasının poligon kısmında yangın çıktı. Yangını fark eden fabrikadakiler, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli’nin birçok ilçesi ve İstanbul’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada poligon bölümünde bulunan mühimmatlar ise çalışanlar tarafında tahliye edildi. İtfaiye ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangının fabrikanın diğer bölümlere sıçraması önlendi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı fabrikada itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebinin ekipler tarafından yapılacak inceleme çalışmalarının ardından belirleneceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.
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