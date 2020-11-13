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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli’deki aile vahşetinin detayları ortaya çıktı

Kocaeli’deki aile vahşetinin detayları ortaya çıktı

Arşiv görüntüler

Yaşlı Kadın Cenaze Kayınvalide Valid Pompalı Tüfek 

-Olayda hayatını kaybeden Veysel, Serap ve Suat Özkan'ın fotoğrafları

( KOCAELİ -FOTO) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cinnet getiren bir şahsın, av tüfeği ile önce boşanmak üzere olduğu eşi ve oğlunu, sonra kendisini öldürdüğü olayın detayları ortaya çıktı. Eşini, oğlunu ve kendisini öldüren şahsın eşini kendisi ile barışmak için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Keskin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel Özkan (54) isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan (44), oğlu Suat Özkan (26) ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin yaşadığı eve geldi. Evde Veysel Özkan ve Serap Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cinnet getiren Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle önce eşini, sonra da oğlunu vurdu. Veysel Özkan daha sonra pompalı tüfekle kendisini vurdu. Olay sırasında evde bulunan Serap Özkan’ın ismi öğrenilemeyen annesi bağırarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi. Olayın detayları ortaya çıktı Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan cenazelerin otopsi işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, yaşanan olayın detayları ortaya çıktı. Veysel Özkan ve eşi serap Özkan’ın daha önce de defalarca kavga ettikleri ve bu sebepten dolayı boşanma aşamasında oldukları ortaya çıktı. Veysel Özkan’ın 5 aydır ayrı yaşadığı eşini sürekli arayarak barışmak istediği, Serap Özkan’ın ise barışmak istemediği öğrenildi. Olayı geçeside Veysel Özkan’ın konuşmak için eve geldiği ve tartışma sırasında pompalı tüfekle önce eşi ve oğlunu, sonrada kendisini vurduğu belirtildi.
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