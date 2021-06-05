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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kocaeli'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Olay yerinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri 


- Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, midibüs, servis minibüsü, otomobil ve kamyon zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis minibüs içerisinde bulunan Soner Kaya ve Furkan Kangal yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaya ve Kangal, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza sebebiyle D-100 Karayolu'nda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldıktan sonra trafiğin akışı sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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