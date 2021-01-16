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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli’de yoğun kar yağışı etkili oldu

Kocaeli’de yoğun kar yağışı etkili oldu

-Kar yağışından görüntüler

Yağan Kar Yağışı 

--Kar altından yürüyen vatandaşlardan görüntüler
--Vatandaş ile röportaj
--Detay

( KOCAELİ )- Lapa Lapa yağan kar, Kocaeli'yi beyaza bürüdü KOCAELİ

- Kocaeli’de kar yağışı, kentin alçak kesimlerini etkisi altına aldı. Lapa lapa yağan kar Kocaeli’yi beyaza bürüdü. Kocaeli’nin alçak kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. 13 Ocak tarihinde Kartepe başta olmak üzere, kentin yüksek kesimlerine yağan kar, alçak kesimlerde de etkili olmaya başladı.
Akşam saatlerinde başlayan ve yoğun şekilde devam eden kar yağışı, Kocaeli’yi beyaza bürüdü. Kar yağışı, Kartepe, İzmit, Körfez ilçeleri başta olmak üzere tüm ilçelerde etkili oluyor. Vatandaşlar ise kar yağışının kuraklığı önleyeceğini söyleyerek mutlu olduklarını söyledi.

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