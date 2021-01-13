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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de tır şoförü evinde ölü bulundu

Kocaeli'de tır şoförü evinde ölü bulundu

-Ambulanslardan görüntü

Polis Tır Şoförü Bild Polis Ekipleri Trol 

--Olay yerinden görüntü
--Polis ekiplerinden görüntüler
--Detay
--Faik Güler'in fotoğrafı

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki tır şoförü Faik Güler, evinde silahla başından vurulmuş halde bulundu. Olay Başiskele ilçesi Ela Sokak’ta saat 10.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki Faik Güler’in yaşadığı evden silah sesi gelmesi üzerine sesi duyan yakınları eve girdi. Eve giren yakınları 36 yaşındaki Faik Güler’i kanlar içinde yerde bulunca durumu hemen 112 Acil Sağlık Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Faik Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede evde yalnız olduğu ve intihar ettiği belirlenen Faik Güler’in cesedi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. (HY-GY
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