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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli'de taşan derenin sürüklediği otomobil ağaçta asılı kaldı

Kocaeli'de taşan derenin sürüklediği otomobil ağaçta asılı kaldı

Ağaçta asılı kalan otomobilden görüntü

Fabrika Şiddetli Yağış Polis Ekipleri Yükselen Dere Yatağı 

-Dereden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Yoldan görüntü
-Vatandaş ile röportaj

( KOCAELİ )-Sele kapılan 4 araçtan biri asılı kaldı diğer 3’ü kayboldu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde şiddetli yağış sonrasında yükselen derede sürüklenen park halindeki otomobil, çekilen suların ardından ağaç ile duvar arasında asılı kaldı. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Beylikbağı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde aniden bastıran şiddetli yağmur sonrasında bir fabrikanın otoparkında bulunan 4 otomobil, yağış suları ile yükselen ve fabrika alanına taşan derede sürüklenmeye başladı.
Sele kapılan otomobillerden birisi ise sürüklenerek dere yatağına düştü. Derenin yükselmesiyle birlikte sürüklenen otomobil, bir ağaç ve duvar arasında asılı kaldı. Aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber vererek hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asılı kalan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise tedbir amacıyla yolu trafiğe kapattı. “Dere yükselince otomatik olarak araçlar suya kapıldı” Suya kapılan araçları görünce hemen yardıma koştuklarını söyleyen Hasan Yaylaoğlu isimli bir vatandaş, “Şurada bir fabrikada çalışanlar araçlarını otoparka koymuşlar. Dere de yükseldi. Dere yükselince otomatik olarak araçlar suya kapıldı. Suya kapılan araçlardan birisi burada. Diğer üçü kayıp araçların. Araçların şu anda nereden çıkacağı belli değil. Biz de yardım olsun diye bayağı bir aracı suyun içinden çıkardık. Aracın birisi yanıyordu. Kurtarmaya çalışırken hep ellerimizi ayaklarımızı kestik” dedi.

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