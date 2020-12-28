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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli’de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı

Kocaeli’de sürücüler geri geri giderek denetim noktasından kaçtı

-Denetimlerden görüntü

Polis Hafta Sonu Para Cezası Araç Kullanmak Polis Ekipleri 

-- Ceza kesilen sürücülerden görüntü
-- Araçların geri geri kaçma anları

( KOCAELİ )- Denetimlerde kurallara uymayan 4 kişiye para cezası kesildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde, kısıtlamayı ihlal eden ve kurallara uymayan 4 kişiye para cezası kesildi. Bazı araç sürücüleri ise geri geri giderek denetim noktasından kaçmaya çalıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini aralıksız sürdürdü. İzmit D-100 karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 2 kişiye 6 bin 300 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerin devamında yapılan kontrollerde ise servis minibüsü kullanmak için ehliyetinin yetersiz olduğu belirlenen 41 P 9590 plakalı servis sürücüsü M.B. ve araç sahibine 2 bin 456 TL para cezası uygulandı. Denetimler sırasında durdurulan, alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 5 yıllığına el konuşmasına rağmen araç kullandığı belirlenen 41 P 0736 plakalı servis sürücüsü S.Ö. ile araç sahibine 4 bin 946 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca polis ekiplerini gören bazı sürücüler ise araçları ile geri geri giderek uygulama noktasından kaçmaya çalıştı. (GY-
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