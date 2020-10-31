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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de sel suları dolan evler kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'de sel suları dolan evler kullanılamaz hale geldi

Yağmur sularının sele dönüşmesi

Sağanak Yağış Su Baskını Elektronik Eşya Şiddetli Yağış Mobilya 

-Mahallelinin temizlik çalışmaları
-Evleri suların suların fotoğrafları

( KOCAELİ )-Sel suları ve balçıkla dolan 60 evde büyük hasar oluştu-Su baskınının ardından mahalleyi çocuklar temizledi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sağanak yağış ile mahalleleri derelere döndüren sel sularının dolduğu 60 ev, kullanılamaz hale geldi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar sürekli su baskınları yaşandığı için mağdur olduklarını söylediler. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dün etkili olan şiddetli yağış sonrasında Ulus Mahallesi 2147 sokak üzerinde sel meydana geldi. Sel suları sokak üzerinde bulunan 7 binanın bahçesine ve bodrum katına dolarak evlere zarar verdi. Meydana gelen selin ardından bir çok evin içerisi çamurlu suyla dolarak içeride bulunan mobilyalar ve elektronik eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sel suları dolan yaklaşık 60 hanede maddi hasar meydana geldi. Yağmurun durmasının ardından ise mahallede bir araya gelen çocuklar, ellerine süpürgeleri alarak yolları ve su baskını yaşanan evleri temizleye başladı.
Vatandaşlar, daha önce de bu tarz su baskınları yaşandığını dile getirerek yaşadıkları bu olaya tepki gösterdi.
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