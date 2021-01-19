- Kocaeli’de sağlık hizmetlerine 30 yeni ambulans desteği

--Kocaeli valisi Seddar Yavuz’un konuşması

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’ye sağlık hizmetlerinde vakalara müdahalede hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla 30 yeni ambulans daha hizmete sunuldu. Kocaeli'de vatandaşlara acil durumlarda daha hızlı hizmet vermek amacıyla 30 tane ambulans daha hizmete sunuldu. Kocaeli valiliğinde gerçekleştirilen teslim törenine Kocaeli valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, sağlık personelleri katıldı.

Pandemi döneminde ildeki hasta ve vakalara daha hızlı ve iyi bir hizmet vermek adına 30 tane ambulans daha hizmete sunuldu. Hizmete alınan yeni ambulanslarla birlikte Kocaeli'de acil durumlara müdahale etmek için hazır bekleyen ambulans sayısı 84'e yükseldi. Yeni ambulansların hizmete alınma töreninde konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Bugün ilimizin sağlığı için ve hizmetler için çok önemli bir gün. Çünkü bugün 30 tane ambulansı hizmete alıyoruz hep beraber. 2020 yılı içerisinde 158 bin 376 vakaya müdahale edilmiş. 2 milyon 842 bin 772 kilometre mesafe kat edilmiştir. Ülkemizde özellikle Cumhurbaşkanının liderliğinde sağlık hizmetleri konusunda devrim yapıldığı hepimizin malumudur. Başta tesislenme, tetkik ve tedavi, hastane ve hekimlerimiz dahil olmak üzere her türlü dünya ile yarışır vaziyetteyiz. Özelikle erken müdahale, hastalarımızın sağlık kuruluşlarına nakli konusunda ambulansın yeterli olması bizim için önemlidir. Bugün itibarı ile kentimizde 84 ambulansa ulaşmış bulunuyoruz. Eski Türkiye’de ambulansın gelmediği yılları hatırlarız. Çok şükür ki o yılları geride bıraktık. 30 ambulansı hizmete alarak tamamı yeni, herhangi bir işletim maliyetinde en aza düşüren genç bir filoyla Kocaeli’deki kardeşlerimize hizmet edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından acil sağlık hizmetleri filosuna katılan 30 ambulans, vakalara müdahale etmek için görev bölgelerine doğru yola çıktı. (FK-GY



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