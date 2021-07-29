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Kocaeli’de palet deposu alevlere telim oldu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli’de palet deposu alevlere telim oldu

Kocaeli’de palet deposu alevlere telim oldu

-Alevlerden görüntüler

Fabrika Yangın 

--Ekiplerin müdahalelerinden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Çayırovası’nda bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Alev alev yanan depoda ekipler söndürme çalışması başlattı. Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ahşap palet deposu bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın depodaki tüm paletleri sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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