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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Kocaeli’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

- Kocaeli’de otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Kazaya karışan araçlardan görüntü

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Trafik Kazası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Kaza yerinden görüntü
-Genel ve detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobil ile servis minibüsü çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 941/1 sokak ile 945 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 41 P 5467 plakalı servis minibüsü ile A.E. yönetimindeki 34 BDP 992 plakalı Dacia marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonrasında servis minibüsü içirişinde yolcu olarak bulunan H.S., Z.G., A.Ö., İ.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerinin buradaki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MU-GY-
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