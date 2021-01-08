Kocaeli’de otomobil ile çarpışan tır TEM Otoyolu’nu trafiğe kapattı

-- Ekiplerin çalışmaları

-- Kazalı araçların görüntüsü

-- Yola dökülen yakıttan görüntü



( KOCAELİ )- Hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular KOCAELİ



- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu’nda otomobille çarpışan tırın bariyerleri parçalayarak makaslaması sonucu trafiğe kapandı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri yara almadan kurtuldu. Kaza 21.40 sıralarında Kartepe TEM Otoyolu Tepetarla mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hidayet C. idaresindeki 34 CES 751 plakalı Fiat marka otomobil, seyir halinde Yaşar S. İdaresindeki 06 CCD 512 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen tır bariyerleri parçalayarak yol ortasında makasladı. Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri yara alamadan kurtulurken, tırın delinen yakıt deposundan sızan akaryakıt yola saçıldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak kapanan yoldaki trafiği dinlenme tesisi içindeki yola yönlendirerek yığılma oluşmasını önledi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, temizlenen yol daha sonra trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. (GY-



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