Kocaeli’de orman yangını

-yangından görüntü

-Dumanların yükselmesi

-detaylar



( KOCAELİ -2-DRONE)- Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı- Orman yangını havadan görüntülendi KOCAELİ



- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan orman ise havadan görüntülendi.Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alev lere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.

