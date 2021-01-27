Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de öğrencilere tablet desteği

Kocaeli'de öğrencilere tablet desteği

-Toplantı detay

Televizyon Online Teknoloji Öğrenciler Yüz Yüze 

--Vali Seddar Yavuz konuşma
--detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli’de oda ve borsaların destekleriyle temin edilen 360 klavyeli tablet, online eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliği ile pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan öğrenciler için klavyeli tablet projesi başlatıldı. Proje kapsamında Kocaeli’nde bulunan ve online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere 360 adet tablet verilecek. Körfez Ticaret Odası Konferans salonunda düzenlenen tablet teslim törenine, Vali Seddar Yavuz, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Odası Başkanı Necmi bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.
Vali Yavuz, 360 tableti çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Toplantıda konuşan Vali Yavuz, şehirlerdeki iş birliğinin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine değinerek, "Hepinizin bildiği gibi Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehridir. Bu güzelliğine ve büyüklüğüne yaraşır şekilde başta eğitim faaliyetleri hepimizi mutlu ediyor. Yardımlaşma ve dayanışma, aynı hedefe ulaşma başarının en büyük anahtarıdır" dedi.
Pandeminin yüz yüze eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Yavuz, "Kocaeli’de canlı ders oranımız yüzde 98,2'dir. Online derse en fazla katılım ilk okulda yüzde 88 oranıyla oldu. Evinde televizyon olmayan öğrencilerimizi tespit ederek süratle televizyonları teslim ettik. Temin ettiğimiz 14 bin 666 tableti de sorun yaşayan öğrencilerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı. (HFV-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
Teknolijinin Bittiği AnTeknolijinin Bittiği An
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement