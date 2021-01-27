Kocaeli'de öğrencilere tablet desteği

--Vali Seddar Yavuz konuşma

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( KOCAELİ ) - KOCAELİ



- Kocaeli’de oda ve borsaların destekleriyle temin edilen 360 klavyeli tablet, online eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde ve Körfez Ticaret Odası ev sahipliğinde Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi işbirliği ile pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan öğrenciler için klavyeli tablet projesi başlatıldı. Proje kapsamında Kocaeli’nde bulunan ve online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere 360 adet tablet verilecek. Körfez Ticaret Odası Konferans salonunda düzenlenen tablet teslim törenine, Vali Seddar Yavuz, Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ticaret Odası Başkanı Necmi bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve Kocaeli ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

Vali Yavuz, 360 tableti çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti. Toplantıda konuşan Vali Yavuz, şehirlerdeki iş birliğinin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine değinerek, "Hepinizin bildiği gibi Kocaeli bilim, sanayi ve teknoloji şehridir. Bu güzelliğine ve büyüklüğüne yaraşır şekilde başta eğitim faaliyetleri hepimizi mutlu ediyor. Yardımlaşma ve dayanışma, aynı hedefe ulaşma başarının en büyük anahtarıdır" dedi.

Pandeminin yüz yüze eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilediğini dile getiren Yavuz, "Kocaeli’de canlı ders oranımız yüzde 98,2'dir. Online derse en fazla katılım ilk okulda yüzde 88 oranıyla oldu. Evinde televizyon olmayan öğrencilerimizi tespit ederek süratle televizyonları teslim ettik. Temin ettiğimiz 14 bin 666 tableti de sorun yaşayan öğrencilerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı. (HFV-Y)



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