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Kocaeli'de lise öğrencileri aşılandı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaeli'de lise öğrencileri aşılandı

Kocaeli'de lise öğrencileri aşılandı

- Okuldan detay

Öğretmenler Öğretmen Lise Öğrenci Öğrenciler Yüz Yüze 

-- Öğrencilerin aşılanması detay
-- detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında lise öğrencileri okulda velilerinin gözetiminde aşılandı. Sağlık Bakanlığının aşılama yaşını 15’e indirmesi sebebiyle Kocaeli'de de aşılama çalışmaları hız kazandı. Düzenlenen program kapsamında Kocaeli Özel Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi KOTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri aşılandı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, okulda kurduğu aşılama standında öğrencilere Biontech ve Sinovac aşılarından tercih ettikleri aşıyı velilerinin gözetiminde uyguladı. Aşılama programına İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, aşılamanın öneminden bahsederek Kocaeli’deki yapılan çalışmalara değindi. Aşılama yaşının 15’e düşürülmesi ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü olarak çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade eden Pehlevan, kış ayları gelmeden önce ise hedef nüfusun tamamını aşılamayı amaçladıklarını bildirdi. Öğrencilerin okullarına güvenle gidebilme yolunun aşılamadan geçtiğini vurgulayan Pehlevan, yüz yüze eğitim için aşılamanın şart olduğunu belirterek, aşılarını yaptıran öğrenci ve velilere de teşekkürlerini iletti. (HFV-
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