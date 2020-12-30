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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli'de kumarhaneye çevrilen kahvehaneye polis baskını

Kocaeli'de kumarhaneye çevrilen kahvehaneye polis baskını

Polis basınından görüntü

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Sokağa Çıkma Yasağı Polis Baskını 

-Yakalanan şahıslardan görüntü

( KOCAELİ )- Yasağa rağmen kumar sevdasından vazgeçmeyen 27 kişiye ceza yağdı KOCAELİ

- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynarken yakalanan 27 kişi hakkında cezai işlem uygulandı. Baskında üzerinde uyuşturucu ile yakalan bir kişi hakkında da tahkikat başlatıldı. Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde üzerinde bir adresin 2. katında kumar oynatıldığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine ekipler, adrese baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında kahvehane içinde kumar oynadığı tespit edilen 27 kişi hakkında sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten idari para cezası uygulandı. Öte yandan, kaçak kumarhanede yakalanan C.Ş. isimli bir şahsın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. C.Ş. isimli şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat başlatıldı. (MU-GY
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