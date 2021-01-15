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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kocaeli'de kaybolan doktor için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Kocaeli'de kaybolan doktor için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Yapılan aramalardan görüntü

Baz İstasyonları A Haber Toplantı Cep Telefonu Kar Yağışı 

-Ekiplerin görüntüleri
-Detaylar
-fotoğraflar

( KOCAELİ )- Arama ekipleri doktorun kullandığı aracın yoldan çıkma ihtimali olduğu yerlere yoğunlaştı KOCAELİ

- Kocaeli’de karla kaplanan Kartepe’ye gitmek için evinden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun’u arama çalışmaları yeninden başladı.
AFAD ve Jandarma ekipler, doktorun aracının yoldan çıkma ihtimali olduğu alanlarda aramalarını yoğunlaştırdı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, dün 41 EF 389 plakalı aracı ile kar yağışının başladığı Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağlarına gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun’dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun’un gideceğini söylediği Samanlı Dağları’ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kaybolan vatandaşı bulmak için çalışma başlattı. Kar motorları ile karlı alanda arama ve kurtarma çalışması başlatan ekipler Tolun’a ait herhangi bir ize rastlayamayınca dün gece aramalar sona erdirildi. Tolun’un cep telefonunun bölgedeki baz istasyonlarında sinyal kaydı tespit çalışmalarından da sonuç alamayan ekipler, yollardaki kent güvenlik kameralarında ve PTS kayıtlarını inceleme altına aldı. Derbent Jandarma Karakolu'nda sabah saatlerinde toplantı yapan AFAD ve Jandarma arama kurtarma ekipleri, sabah saatlerinde yeniden aramalara başladı.
Ekipler, Tolun'un aracının yoldan çıkma ihtimali olduğu alanlarda aramalarını sürdürüyor.
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