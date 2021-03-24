Kocaeli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor

-Kar ile kaplı araçlardan görüntü

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( KOCAELİ )- Kar yağışı kent merkezlerine kadar indi KOCAELİ



- Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı bu sabah kent merkezlerine yakın bölgelerde de etkisini göstermeye başladı.

Kocaeli kent merkezlerine yakın kesimlerde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Sıcaklıkların 2-3 derecelerde seyrettiği kent merkezine yakın alanlarda sabahın ilk ışıklarından itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Zaman zaman etkisini arttırarak süren kar yağışında park halindeki araçların üzerleri beyaz örtü ile kaplandı.



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