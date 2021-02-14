Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Kocaeli’de kar yağışı etkili oluyor

Kocaeli’de kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışından görüntüler

Kar Yağışı 

-Kar altında kalan araçlardan görüntüler
-detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de gece saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı il genelinde devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sıcaklıkların 20 dereceye kadar düşeceği tahmininde bulunduğu iller arasında olan. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte 12 Şubat Cuma günü yüksek kesimlere düşen kar, gece saatlerinden itibaren kentin alçak kesimlerinde de etkili olmaya başladı.
Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, Kocaeli’yi beyaza bürüdü. Kar yağışı kent genelinde devam ediyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı