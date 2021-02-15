Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli’de kar yağışı devam ediyor

Kocaeli’de kar yağışı devam ediyor

Kar yağışından görüntüler

Hava Sıcaklığı Kar Kalınlığı Yağan Kar Yağışı 

-Karın altında kalan araçlardan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )-Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 20 santime ulaştı KOCAELİ

- Kocaeli’de önceki gün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor. Kentin yüksek kesimindeki kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Kocaeli’de kar yağışı sürüyor. Önceki gün gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesi ile başlayan kar yağışı devam ediyor. Dün gün boyunca yağan kar, gece saatlerinde de etkili oldu. Kent genelinde devam eden kar yağışı, Kocaeli’yi beyaza bürüdü. Kentin yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı, 20 santime ulaştı. Vatandaşların evlerinin önüne park ettiği araçları ise yağan kar altında kaldı. Kar yağışının başlaması ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların açık kalması ve buzlanma sebebi ile yaşanacak olası kazalara karşı tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı