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Kocaeli’de iki araç çarpıştı :9 yaralı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Kocaeli’de iki araç çarpıştı :9 yaralı

Kocaeli’de iki araç çarpıştı :9 yaralı

-Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Polis Hastane Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

--Ekiplerden görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı. Kaza, Kartepe ilçesi, Emekevler Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GJL 58 plaka Fiat marka ticari araç ile, 34 RP 058 plakalı Ford marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Ekipler, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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