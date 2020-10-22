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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kocaeli’de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’de hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 3 yaralı

-Kaza yerinden görüntüler

Polis Hastane Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri 

-- Kaza yapan araçlardan görüntüler
-- Polisin incelemeleri
-- Detaylar

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde hafi ticari araç ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Körfez Kuzey Mahallesi Bülbül Sokak ile Zayimoğlu Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ş. idaresindeki 41 AFC 503 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, Bülbül Sokak üzerinde seyir halinde ilerlerken Zayimoğlu Sokak kesişiminde seyir halinde olan Murat S. idaresindeki 41 F 5694 plakalı Dacia marka ciple çarpıştı. Kazada savrulan hafif ticari araç, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken araç sürücüleri Ali Ş. ve Murat S. ile cipe bulunan Muharrem adlı soyadı öğrenilemeyen bir genç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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